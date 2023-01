Tijdelijke buren van Ravelijn en Sint-Andreas leren elkaar kennen met... croque-monsieurs

Het gaat om de BuSo-school Ravelijn voor Type 2-onderwijs en het Sint-Andreasinstituut. Zoals bekend is die laatste school in blijde verwachting van een gloednieuw schoolgebouw in de Jakobinessenstraat. Sinds 1 september zitten ze tijdelijk langs de Barrièrestraat in Sint-Michiels, waar ook Ravelijn is gevestigd. “Het leek ons een goed idee om de twee verschillende groepen leerlingen even met elkaar in contact te brengen”, zegt directeur Isabel Vercauteren (Ravelijn). “Dit gemeenschappelijk initiatief past ook binnen de doelstellingen van het vak diversiteit en samenleven van onze tweedejaars.” De leerlingen maakten samen lekkere croque-monsieurs. “Zo maken we van een nood een deugd.”