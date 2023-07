Tijdelijk verboden om te zwemmen in Damse Vaart door blauwalgen

Waarnemend burgemeester Minou Esquenet (CD&V) geeft wat uitleg: “De door de VMM vastgestelde bloei van cyanobacteriën kan als je ermee in contact komt ernstige gezondheidsklachten met zich meebrengen. Ook het inslikken van water met toxines, die vrijkomen bij het afsterven van de cyanobacteriën, is ongezond. Om de gezondheid van zwemmers of andere recreanten op het water niet in het gedrang te brengen, moeten we dan ook een algemeen zwemverbod uitroepen. Via controles door de VMM zullen we de situatie nauwgezet opvolgen. We doen er alles aan om zo vlug mogelijk dit verbod terug te kunnen opheffen zodat er door de zwemclubs opnieuw gezwommen kan worden in de Damse Vaart.”

Voor schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V) heeft dat gevolgen voor sportverenigingen. “De leden van de Brugse IJsberen, De Langereizwemmers en Triatlon Brugge kunnen door de drijflaag van blauwalgen even niet in open water zwemmen. We zijn in Brugge pionier wat zwemmen in open water betreft maar hebben de natuur helaas niet altijd in de hand. Ons stadslabo volgt dit goed op en er worden op regelmatige basis stalen genomen van het water door de VMM. We hopen dat er snel terug gezwommen kan worden in de zwemzone. De aankomende zwemwedstrijd Damme-Brugge in het weekend van 19 augustus komt alvast niet in het gedrang door deze bacterie.”