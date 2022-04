Tieners die dertiger in coma sloegen, blijven maand langer in gesloten instelling: toestand van slachtoffer ondertussen stabiel

BruggeDe vier tieners die afgelopen weekend een 31-jarige man in coma sloegen in het centrum van Brugge blijven een maand langer in een gesloten instelling. Dat besliste de jeugdrechter vrijdag. De meesten van hen zitten momenteel in Everberg. De toestand van het slachtoffer is ondertussen stabiel en zou “gunstig evolueren” volgens het parket.

Het waren digitale zittingen bij de Brugse jeugdrechter. De vier jongeren moesten vrijdagmorgen allemaal apart verschijnen. De jeugdrechter besliste voor alle vier hetzelfde, namelijk dat ze nog een maand langer in de gesloten instelling moeten blijven. Daar zouden ze vanaf nu wel af en toe bezoek van hun ouders mogen ontvangen.

Nog even terug naar de feiten: zaterdagnacht hangen de vier - allemaal tussen 15 en 17 jaar oud - op de Burg in Brugge rond. Ze zijn onder invloed van drank en drugs en roepen naar heel wat voorbijrijdende fietsers. Die rijden allemaal door, behalve één man. De 31-jarige Bruggeling gaat verhaal halen en wordt in elkaar geslagen en gestampt. Het viertal laat het slachtoffer voor dood achter op het terras van een horecazaak en vlucht weg.

Identiteitskaart verloren

Een passant merkt de dertiger op en verwittigt de hulpdiensten. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar zou hij volgens onze informatie nog steeds liggen. Hij werd meteen na de feiten in een kunstmatige coma gebracht. Maar het is onduidelijk of hij daar al uit ontwaakt is. Het parket laat wel weten dat zijn toestand ondertussen stabiel is en “gunstig evolueert”.

Enkele uren later kon de politie de vier tieners oppakken. Eén ervan was ter plaatse zijn identiteitskaart verloren en dat hielp de speurders uiteraard. Bovendien zouden er behoorlijk duidelijke camerabeelden van de feiten zijn.

Onder invloed van Xanax

De tieners pleegden de feiten onder invloed van drank en drugs. Sommigen hadden daarbij zelfs het kalmerings­mid­del Xanax gepakt. Dat zou in combinatie met alcohol voor een agressieve ingesteldheid zorgen.

Volgende maand zal het viertal opnieuw voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Die kan dan nog één keer beslissen om hen nog een maand in de gesloten instelling in kwestie te houden. Daarna moet er een andere oplossing gezocht worden. Dat kan dan ook in de vorm van een andere instelling zijn.