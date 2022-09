Tiende editie van Kookeet officieel op gang getrokken: “Dankzij de rust die er heerst in dit unieke kader, kunnen de bezoekers veel meer genieten van de degustatie dan voorheen”

“Voor deze jubileumeditie werd resoluut gekozen voor de vernieuwing en de eerste reacties zijn alvast bijzonder lovend? Koken staat opnieuw centraal en dankzij de rust die er heerst in dit unieke kader, kunnen de bezoekers veel meer genieten van de degustatie dan voorheen ”, zegt Franky Demon, die voorzitter is van Brugge Plus, de vzw die het event organiseert. Ook chef Dries Craco van Francco Belge is enthousiast: “Toen ik hier binnenkwam was ik meteen onder de indruk van de groene omgeving met appelbomen vol vruchten en de mooie tenten. Het is toch iets heel anders dan op het Stationsplein.”