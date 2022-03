Tien maanden cel voor man die 13-jarig dochtertje van z'n vriendin betastte tijdens het kijken van een film

De moeder van het meisje diende op 12 augustus 2020 klacht in bij de Brugse politie tegen haar ex-partner. Ze verklaarde hoe haar toen 13-jarige dochter drie dagen eerder een film aan het kijken was met I.K. in hun slaapkamer. Het meisje was plots wenend naar beneden gekomen. Ze had verteld aan haar mama dat haar stiefpapa haar rug aan het masseren was en plots haar billen had aangeraakt.

Schuldbekentenis

Bij het indienen van haar klacht overhandigde de moeder van het slachtoffer opvallend genoeg een ondertekende schuldbekentenis van haar ex-vriend. Later bleek volgens het Openbaar Ministerie ook dat I.K. de tiener had verkracht. “Hij besefte aanvankelijk dat wat hij had gedaan erg fout was”, stelde de procureur. “Na het vertrouwelijk overleg met z’n advocaat verklaarde hij echter plots dat het slachtoffer had aangedrongen om haar te masseren. Zij was volgens hem een pathologische leugenares.”

Het parket vervolgde I.K. voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Zijn advocate vroeg echter de vrijspraak. “Dat meisje vroeg vaak aan mijn cliënt om haar te masseren. Hij deed dat niet graag, maar ging er toch op in. Tijdens de massage heeft hij per ongeluk haar billen aangeraakt. Ze waren beiden geschrokken. Mijn cliënt had echter geen seksuele bedoelingen. En van penetratie was al helemaal geen sprake.” De rechters achtten het maandagmorgen inderdaad niet voldoende bewezen dat I.K. de tiener verkrachtte. Voor de aanranding werd hij wél veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel. De ouders van het meisje kregen 750 euro schadevergoeding toegekend.

