Tien maanden cel voor jongeman die aanranding van 16-jarig meisje in station bezegelde met high five: “Hij was er trots op”

Politie krijgt 50 tips binnen over verdachten aanranding meisje in station Brugge na uitzending Faroek

De oproep van de politie naar de twee verdachten die op 11 april een meisje aanrandden in het station van Brugge, heeft maar liefst vijftig tips opgeleverd. Daarbij zaten heel wat concrete tips die voor een stroomversnelling in het dossier hebben gezorgd. De aanranding was gisteren te zien in het online format ‘Faroek’, hier op HLN en VTM NIEUWS.

30 november