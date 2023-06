Thijs (40), Debora (39) en zoontje (2) zijn alles kwijt na zware brand: “Zelfs ons huis zullen we wellicht moeten slopen”

Julie (12) werd vier keer bewuste­loos geslagen door tienermeis­je: “Er stond veel volk rond me, maar zij waren vooral aan het filmen”

Een meisje van twaalf heeft afgelopen weekend vier keer het bewustzijn verloren toen ze door een ander tienermeisje in elkaar werd geslagen in het centrum van Brugge. Twee dagen later is ze nog niet voldoende hersteld om naar school te kunnen. “Of een van de omstaanders is tussengekomen, weet ik niet. Ik herinner me vooral de vele telefoons”, zegt het meisje aangeslagen.