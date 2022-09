TERUG NAAR SCHOOL. Van keeperstrainer bij de Red Flames tot directeur van basisschool Sint-Lodewijks: “Het leiden van een team zit er wel een beetje in”

Kust Vermoede­lij­ke organisa­tor van mensensmok­kel met bootjes blijft in de cel

Bijna twee maanden nadat in Duitsland 18 arrestaties werden verricht in een West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel met bootjes, blijven verschillende verdachten uitgeleverd worden aan ons land. Dinsdagmorgen verschenen opnieuw drie van hen voor de raadkamer in Brugge. Ook de aanhouding van de vermoedelijke bendeleider werd verlengd.

30 augustus