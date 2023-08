TERUG NAAR SCHOOL. Nieuwe Sint-Andreas-directeur Heidi (51) ziet leerlingenaantal boomen dankzij nieuwbouw: “De schoolfactuur houdt me bezig”

IN BEELD. Met 14.000 shaken op ‘meest onderschat­te festival’ Bomboclat: “Dit vind je nergens anders in Vlaanderen”

Zeebrugge leek afgelopen weekend wel een strand in Aruba of de Dominicaanse Republiek. Zo'n 14.000 bezoekers dansten op afrobeats en dancehall. Bomboclat mag dan het laatste zomerse festival van de Brugse kalender zijn, het is zeker niet het minste.