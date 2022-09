TERUG NAAR SCHOOL. De Geluksvogel start het nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

Lichtervelde/Ardooie/Brugge Spookrij­der wordt na tiental kilometer in verkeerde richting op E403 onder­schept door wegpolitie

Een spookrijder heeft vrijdagnacht helse toeren uitgehaald op de E403 richting Kortrijk. De man reed in het holst van de nacht een tiental kilometer in de verkeerde richting en kon uiteindelijk in Lichtervelde worden onderschept door de federale wegpolitie. Wat hem bezielde, is niet duidelijk.

30 augustus