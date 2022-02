Technicus die aan bankautomaten werkte, moet gestolen 113.000 euro terugbetalen

KBC-bank ontdekte op een bepaald moment kasttekorten in 11 bankautomaten in West- en Oost-Vlaanderen. Dat was onder meer het geval in Poperinge, Staden en Oudenaarde. Onderzoek bracht aan het licht dat technicus B.N. uit Brugge, die automaten herstelde en onderhield, op een aantal van die plaatsen had gewerkt. Het parket onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat het de man was die het geld moet hebben gestolen. Opvallend was dat de man 56.550 euro, precies de helft van het gestolen bedrag, in cash op zijn rekening stortte. Dat gebeurde niet in één keer. Steeds werd een veelvoud van 50 euro op de bank geplaatst, terwijl het gestolen geld eveneens bestond uit briefjes van 50 euro.