Tattoo-artiesten uit 17 landen verzamelen in Brugge: “Voor veel families is deze beurs een leuke uitstap”

Zelf organiseert Gino twee events in onze regio: Tattoo Sunday in Studiohall in Sint-Kruis en Needle & Ink in Oostkamp, waar uitsluitend Belgische artiesten staan. Dit weekend ondersteunt hij Kim Kloeth, die het initiatief nam voor de conventie in Brugge en eerder al in Brussel en Leuven gelijkaardige events organiseerde. “Vroeger lieten mensen op latere leeftijd een tatoeage zetten en nu merken we dat de jongere generatie ook al enthousiast is. De taboesfeer is doorbroken en dat is natuurlijk positief. Het nadeel is wel dat je een wildgroei aan tattoo-artiesten krijgt, waaronder helaas ook sommigen die minder goede kwaliteit bieden”, zegt Gino.

Momenteel ziet hij twee duidelijke trends: een grote tatoeage op de volledige arm of de oudere stijl die terug opduikt, waarbij mensen de volledige oppervlakte van hun arm of been in dezelfde stijl laten tatoeëren met kleinere figuren. “Ik denk dat velen zich laten inspireren door de tatoeages van bekende voetballers.” Aan internationaal gezelschap geen gebrek in Brugge, want de standhouders komen uit zeventien landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Sri Lanka, Turkije en de Verenigde Staten. Ben Vervotte van Clan Of Tusk in de Langestraat en Liesbeth De Stercke van Tradition Tattoo Studio in de Sint-Jacobsstraat spelen dit weekend een thuiswedstrijd.

Brugge Tattoo Convention

Wendy Matthys liet haar eerste tatoeage zetten op haar 17de tijdens een vakantie in Spanje. Ondertussen heeft ze er al negen. Haar broer Wesley heeft sinds enkele jaren zijn eigen zaak Tattoo Wes Ink & Skin in Gent. “Mijn broer doet voorstellen van ontwerpen waarvan hij vindt dat ze bij mij passen, zoals die twee duivelse dames die hij op mijn been aan het aanbrengen is.” Voor Wesley is het al de derde keer dat hij op een tattoobeurs staat. Ook hij heeft gemerkt dat tatoeages grotendeels uit de taboesfeer zijn verdwenen. “Ik vind het goed dat mensen met een tatoeage niet meer scheef bekeken worden, want dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken.” Hij voegt eraan toe dat de klanten soms met een eigen ontwerp komen en het valt op dat realistische en de traditionele tatoeages opnieuw in de lift zitten. Ook de sticker tattoos zitten serieus in de lift. “In mijn zaak verwelkom ik zowel mannen als vrouwen en de laatste jaren valt het op dat klanten vanaf 18 jaar al de weg vinden naar de tattooshop.”

Brugge Tattoo Convention