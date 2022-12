Tamino en The Libertines komen naar feesteditie van Cactusfestival in 2023

Brugge Gidsen (V/X/M) voor Koninklij­ke Stads­schouw­burg gezocht

Cultuurcentrum Brugge zoekt enthousiaste gidsen (V/X/M) om groepen rond te leiden in de 19de-eeuwse Koninklijke Stadsschouwburg. Het Brugse cultuurhuis zoekt geen mensen met voorkennis of een opleiding. De organisatie is wel op zoek naar mensen die vlot verhalen kunnen overbrengen en de bezoekers van de Stadsschouwburg even enthousiast kunnen laten genieten.

12 december