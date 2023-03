't Perretje steekt in het nieuw: meer groen én laadpaal voor elektrische wagen

870 kilometer gereden om 14-jarige jongen “te helpen”: Duitse ‘groomer’ die 28 Vlaamse jongens in de val lokt, riskeert 6,5 jaar cel

Hij stelde zich voor als de ridder die hen uit de problemen zou helpen of gaf zich uit voor cheerleader. Zo zou een 45-jarige Duitser in iets meer dan een jaar tijd liefst 28 Vlaamse jongens op sociale media overtuigd hebben om naaktbeelden van hen door te sturen. “En dat terwijl de beklaagde al veroordeeld werd in zijn thuisland”, foeterde de advocate van het slachtoffer. Matthias S. riskeert nu 6,5 jaar cel. Maar mogelijk zijn er nog veel meer dan 28 slachtoffers.