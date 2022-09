Supporters Club Brugge vieren hun overwinning tegen Leverkusen op de Platse in Sint-Andries

Brugge Jonge Cer­cle-supporter (23) slachtof­fer van zinloos geweld na Brugse derby: “Hij kreeg rake klappen in het gezicht”

Een 23-jarige supporter van Cercle Brugge is vrijdagavond in elkaar geslagen op de terugweg naar huis na de derby tegen Club. De twintiger liep diverse zware verwondingen op in het gezicht en moet eerstdaags geopereerd worden. De dader vluchtte na de vechtpartij weg. “Of het geweld een uitloper is van de derby, moet nog blijken uit het onderzoek”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.

