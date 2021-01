“Stuur wenskaartjes naar onze patiënten, ze voelen zich eenzaam”: AZ Sint-Lucas verlengt bezoekersverbod en doet prangende oproep

BruggeHet coronavirus teistert nog altijd het AZ Sint-Lucas in Brugge, waar het bezoekersverbod alweer is verlengd, dit keer zonder uitgesproken einddatum. Het ziekenhuis roept daarom op om hartverwarmende kaartjes te sturen naar de opgenomen patiënten. “Het kan voor hen een lichtpunt zijn”, zegt dokter Dirk Bernard.

Vlak voor Kerstmis, op 23 december, ging het AZ Sint-Lucas in Brugge op slot. Eerst zou dat tot 3 januari zijn, later tot 10 januari. Maar het bezoekersverbod is inmiddels alweer verlengd, tot een niet bepaalde einddatum. Dat betekent nu al 24 dagen eenzaamheid voor de vele opgenomen patiënten met meerdere aandoeningen. “De situatie is nog steeds niet onder controle", zegt arts Dirk Bernard. Er zijn verscheidene uitbraken geweest, erkent hij. “We zijn heel waakzaam. We gaan niet lichtzinnig over de beslissing om de deuren op slot te houden. Daar is echt iédereen bij betrokken.”

Quote Als je aan de familie moet meedelen dat een geliefde besmet is door de buurman op de kamer: dat komt hard aan, alsof je zegt dat die persoon kanker heeft Dokter Dirk Bernard

Zijn wel nog toegelaten: een kersverse papa en familie bij een terminale patiënt. Bij consultaties wordt gevraagd om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Bij kinderen is één ouder toegelaten, geen broers of zusjes. “Uit onze analyses is gebleken dat het coronavirus op niet-Covid-afdelingen is binnengekomen door bezoekers. Eenmaal op de kamer wordt het mondmasker sneller naar omlaag getrokken. Net daarin schuilt het gevaar. We willen echt heel voorzichtig zijn.”

Geen opnamestop

Dokter Bernard maakt zich ook zorgen over de besmettelijke virusvarianten die circuleren, nu ook al dicht bij Brugge. “We moeten situaties vermijden zoals bijvoorbeeld in Sint-Truiden of Lier, waar een opnamestop is ingevoerd. Dat er zoveel patiënten al zo lang geen bezoek meer hebben gehad, is erg. Maar erger is als je aan de familie moet meedelen dat een tachtiger besmet is door zijn buurman op de kamer. Dat is alsof je iemand zegt dat hun geliefde kanker heeft. En op zo'n leeftijd weet je: er is een kans van één op vier dat die persoon binnen de drie weken aan het coronavirus sterft. Ik zweer het: dit zijn boodschappen die we niet meer willen brengen. Dat weegt op iedereen, op alle personeelsleden.”

Quote We hebben aandacht voor de eenzaam­heid die toeslaat. Het is onze taak om goed voor onze patiënten te zorgen, op elk vlak Dokter Dirk Bernard

Die personeelsleden zorgen nu wat extra voor de opgenomen patiënten, die overal toegang hebben tot het wifinetwerk en ook iPads ter beschikking krijgen. “We hebben aandacht voor de eenzaamheid die toeslaat. Het is onze taak om goed voor onze patiënten te zorgen, op elk vlak.”

Een van die initiatieven is een oproep van het ziekenhuis om wenskaartjes te sturen naar de langdurig opgenomen patiënten. Dat kan via de website van het ziekenhuis, onder het luikje ‘bezoekers’. “We hopen dat veel mensen een kaartje sturen, ook al kennen ze niemand persoonlijk”, zegt Dirk Bernard. “Het is voor die mensen een lichtpuntje in deze donkere periode.”