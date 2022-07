Stukje Vlamingstraat gaat weer open voor het verkeer

De werken zijn zo voorbij hun eerste van drie fasen. Bestrating en rioleringsstelsel in dit gedeelte van de straat zijn al volledig vernieuwd. Straatmeubilair en groen staan als volgende stap op de planning. In drie opeenvolgende fasen worden vervolgens de werkzaamheden in de rest van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam verdergezet. “De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vlamingstraat werden opgestart halverwege januari”, kijkt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) al even terug. “Een maand later kon de heraanleg van de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en de Vlamingbrug plaatsvinden. Het einde van de heraanleg van fase 1 was voorzien voor 30 mei, maar door het weer en technische problemen en grondstoffen die niet konden geleverd worden, werden ze verlengd.