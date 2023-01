Stripfestival vraagt fans 50 euro om voortbestaan te garanderen: “Je krijgt unieke voordelen”

Brugge Dienst Omgevings­ver­gun­nin­gen van de stad Brugge keert terug naar opgefrist lokaal in Oostmeers

Sinds maandag 9 januari kunnen Bruggelingen met vragen over omgevingsvergunningen worden geholpen in het nieuwe loket in Oostmeers 17. Eerder konden ze hiervoor enkel in het Huis van de Bruggeling terecht.

12 januari