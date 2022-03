Strengere aanpak overtreders voetbalwet: twee Club Brugge-supporters zwaar bestraft voor bezit en ontsteken Bengaals vuur

Zeebrugge Kunstwerk verwelkomt straks al wie Zeebrugge binnen­rijdt: “Mistroos­ti­ge rotonde wordt echte blikvanger”

De rotonde aan de Baron De Maerelaan in Zeebrugge krijgt een kunstwerk als ‘welkomstbaken’. Het idee komt van de lokale handelaars, in samenspraak met UNIZO. Het stadsbestuur reageert positief en trekt ook andere partners mee in het bad. “Een nieuwe blikvanger is goed voor de uitstraling van onze stad”, vindt schepen van Toerisme Mieke Hoste.

19:22