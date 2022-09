Streetartroute SeaBridges is nu compleet: maak fietstocht van 12 kilometer langs Brugse straatkunst

The Bridges is het geesteskind van kunstenaar Wietse uit Brugge. In samenwerking met de stad en een pak collega’s die zich met streetart bezighouden, werkt Wietse al een paar jaar aan een echt parcours van gevels in Brugge en de deelgemeenten. Dat is dit jaar aangevuld met zeven werken in het noorden van de stad, waaronder in Zeebrugge. Daar is aan de oude vismijn het laatste werk afgerond. Je kan nu een route van 12 kilometer fietsen langs alle streetart. De stad investeerde 35.000 euro.