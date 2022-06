Streetartfestival ‘Sea’Bridges in Brugge gaat van start en het resultaat oogt nu al indrukwekkend

Niet het centrum, wél het noorden van de stad vormt deze keer het decor voor het streetartfestival: van lege bedrijfsmuren tot de kop van de oude vismijnsite. In Zeebrugge gaat het onder meer om een muur bij Pittman Seafoods in de Noordzeestraat waar Tuzq One uit Antwerpen zijn kunsten etaleert. De ijsbeer is zo goed als afgewerkt en ziet er indrukwekkend uit. De komende tijd krijgen ook de werken van onder andere organisator Wietse, Sammy Slabbinck, Frieke Verlée en Simo vorm. De acht kunstwerken zullen te bewonderen zijn in in Lissewege, Zwankendamme, Dudzele en Zeebrugge. Vanaf eind juni kan je de volledige route van ‘Sea’Bridges ontdekken.