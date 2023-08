voetbal jupiler pro league Alan Minda bezorgt Cercle Brugge winst op Standard met eerste goal: “Ja, ik stap lachend door het leven”

Hij was aangekondigd als de nieuwe witte merel, en voorlopig maakt Alan Minda de verwachtingen bij Cercle Brugge volkomen waar. Zaterdag stond de 20-jarige Ecuadoriaan nog geen tien minuten tussen de lijnen toen hij de bal netjes onder Standard-doelman Arnaud Bodart binnentikte. Minda’s eerste (van wat allicht en hele reeks wordt) was meteen goed voor een driepunter. Cercle heeft goud in handen.