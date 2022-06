Straks geen verkeer meer door Hoogste van Brugge en Korte Vuldersstraat: “Geweldig nieuws”

Zeebrugge/Anderlecht Nog twee jonge Vietname­zen krijgen tot 4 jaar cel na dood van 39 landgeno­ten in koelcontai­ner uit Zeebrugge

Een 21-jarige en 25-jarige Vietnamees hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 3 en 4 jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij de mensensmokkelbende die verantwoordelijk was voor de dood van 39 van hun landgenoten. Die zaten vast in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer. De leider van die bende kreeg eerder al 15 jaar cel, maar ging intussen in beroep.

13 juni