Stoïcijns ballenmeisje (16) even beroemd na beslissend doelpunt van Cercle: “Ze hadden me gevraagd om niet te juichen ..."

Brugge Vooruit schenkt 1.800 euro aan organisa­tie achter Brood(doos)nodig

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Oda Rooftop Bar in de Steenstraat is vrijdagavond een cheque van 1.800 euro uitgereikt aan vzw Enchanté van Brood(doos)nodig.

29 januari