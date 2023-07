Stevige buien met fors onweer in Brugge vandaag

Lezersbijdrage Vrienden Dylan, Alessio en Kenneth nemen deel aan Budapest Rally

Drie vrienden Dylan Despiegelaere, Alessio Bouillon en Kenneth Huys uit Zwankendamme (Brugge) nemen deel aan de Budapest Rally. Samen met honderden andere teams doorkruisen ze Europa in zeven indrukwekkende etappes via de mooiste wegen. Het trio vertrekt op zaterdag 15 juli vanuit Brussel en komt op vrijdag 21 juli aan in Boedapest.