Steun Kom op tegen Kanker tijdens expo in Snuffel Hostel

“Dit had onze laatste foto kunnen zijn”: Brugs gemeente­raads­lid Pol Van Den Driessche zat op vliegtuig dat landing moest afbreken

Een vliegtuig van Brussels Airlines heeft dinsdagmiddag de landing in Brussel op het laatste moment moeten afbreken, omdat er een voertuig in de weg stond. Aan boord was behalve de Antwerpse politici Bart De Wever en Annick De Ridder (beiden N-VA) en havenbaas Jacques Vandermeiren ook Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). Hij vergezelde De Wever op de economische missie in de Duitse stad Hamburg. “Passagiers keken elkaar onzeker aan, sommigen echt bang”, zegt hij.