Stelling op de hoek van de Zilverstraat en de Giststraat zorgt voor hinder

Brugge Woning onbewoon­baar na zware brand: “We hadden dit huis net 2 jaar gereno­veerd”

In de Blankenbergesteenweg in Sint-Pieters is vrijdagnamiddag rond 3 uur een hevige brand uitgebroken in een woning. De eigenaars waren op dat moment niet aanwezig. “We kregen telefoon dat het huis van één van de buren in brand stond. Toen we aankwamen, zagen we dat het onze eigen woning was”, zegt een fel aangeslagen Chantal Maene. Toen de brand onder controle bleek te zijn, begonnen de vlammen opnieuw door het dak te slaan. Om half 6 was de brandweer nog steeds aan het blussen.

12 augustus