Steenbrokken van bouwkraan vallen op dak en veranda van huis: “Maar we hebben ongelooflijk veel geluk gehad”

Assebroek“Dit had nooit mogen gebeuren.” Dat zegt de stad Brugge nadat brokstukken van een bouwkraan in Assebroek naar beneden zijn gevallen en op een woning zijn terechtgekomen. Bewoonster Ilse Van Hulle beleefde de schrik van haar leven. “Wat een geluk dat niemand van ons in de veranda zat.”

De plaatsing van de torenkraan in de Maalderijstraat in Assebroek gebeurde vorige week in functie van het Maalderijproject, waarbij drie woonblokken worden gerealiseerd. De firma Arcomed was bezig met de opbouw van de kraan, toen er bij de montage fouten werden gemaakt. “Bij het aanzien van dit onding zo dicht naast mijn huis, bekroop mij al een heel naar voorgevoel”, vertelt bewoonster Ilse Van Hulle.

Quote Ook mijn buren slapen sindsdien niet meer met een gerust hart. Mijn buurvrouw zegt dat als er een storm zou komen, zij met haar kinderen in de living zal slapen, uit angst voor wat met die kraan zou kunnen gebeuren Bewoonster Ilse Van Hulle

“Dit bleek helemaal terecht, want nog geen vier uur later is een grote steenbrok van één van die betonnen tegengewichten naar beneden gevallen, op mijn dak en daarna op mijn veranda van gewapend glas, met alle schade van dien. Ik mag van geluk spreken dat ik niet in mijn veranda zat of dat er geen kinderen in de tuin aan het spelen waren.”

Quote De schade zal hersteld worden en de kosten zullen ook vergoed worden. De kraan moet evenwel op die plek staan om één van de woonblok­ken te realiseren. Men heeft mij de veiligheid gegaran­deerd Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening

De schok moet enorm zijn geweest. Voor de bewoonster was het een schrikwekkende gebeurtenis. “Ik was op dat moment thuis en stond letterlijk en figuurlijk te trillen en te beven en was volledig in shock toen de projectleider van ACH Bouw de schade kwam bekijken. Niet alleen ik ben bezorgd, ook mijn buren slapen sindsdien niet meer met een gerust hart. Mijn buurvrouw zegt zelfs dat als er een storm zou komen, zij met haar kinderen in de living zal slapen, uit angst voor wat met die kraan zou kunnen gebeuren. De arm van die kraan reikt tot ver boven de daken van onze huizen. Iedereen heeft ooit wel de beelden gezien waarbij zware stormen erin slagen om zo’n kraan tegen de grond te vellen. Als dit hier zou gebeuren, dan vallen er gegarandeerd slachtoffers.”

De kraan staat vervaarlijk boven de woning.

Werf stilgelegd

Verscheidene raadsleden vroegen maandagavond tijdens de online gemeenteraad naar uitleg bij het stadsbestuur. “Dit had nooit mogen gebeuren”, weet ook schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De firma heeft haar fout toegegeven. De schade aan de woning en de veranda van de bewoners is aanzienlijk. De werf is uiteraard voor een dag stilgelegd en de veiligheid ervan is gecheckt. De aannemer heeft inmiddels ook contact opgenomen met de vrouw zelf. De schade zal hersteld worden en de kosten zullen ook vergoed worden. Het is schrikken. De kraan moet evenwel op die plek staan om één van de woonblokken te realiseren. Men heeft mij de veiligheid gegarandeerd.”

De schade aan de dakpannen is duidelijk.