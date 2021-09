Steekpartij in Oostkamp waarbij jongen (15) omkwam mogelijk uit hand gelopen afrekening in drugsmilieu

Zeebrugge Brugse V­TI-directeur slaakt noodkreet: “Waar ik al die prak­tijkleer­krach­ten zal vinden, is mij een raadsel”

21 september “We zijn al lang over het punt dat we een góéde leerkracht zoeken.” De wanhoop is Joke Knockaert, directeur van het VTI in Zeebrugge, nabij. Drie weken na de schoolstart staan nog steeds verscheidene vacatures open, zonder zicht op succes. Vooral leerkrachten voor opleidingen van knelpuntberoepen, zoals koeltechnieken of vrachtwagenchauffeur, vindt ze maar niet. “Het is al elk jaar gelukt, maar nu zie ik het somber in. Er moet iéts veranderen”, zegt ze.