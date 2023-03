Status quo voor Brugse sterrenzaken: De Jonkman spant de kroon

De primus is nog steeds De Jonkman, het tweesterrenrestaurant van Filip Claeys en zijn equipe. Claeys beschikt ook over een groene ster, omwille van het duurzame karakter van zijn menukaart. Hij heeft immers veel oog voor Noordzeevis. Nog in de regio behoudt Bartholomeus in Knokke-Heist haar twee sterren. Het lijstje van restaurants met één ster is ook hetzelfde gebleven. Applaus dus voor Sans Cravate en Zet’joe in Brugge-centrum, De Zuidkant in Damme, Boo Raan, Cuines,33 en Sel Gris in Knokke-Heist, Goffin in Sint-Kruis en het recent verhuisde Bar Bulot in Zedelgem.