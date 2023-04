Stadsbestuur van Brugge gaat pand in Smedenstraat nog twee jaar langer huren: “Sinds onze aanwezigheid zes nieuwe winkels en straks ook vier starters erbij”

Inpakken en uitpakken: leerlingen van Sint-Andreasin­sti­tuut maken kennis met nieuw schoolge­bouw

Ook tijdens de laatste dag voor de paasvakantie mochten de leerlingen van Sint-Andreas in Brugge de handen uit de mouwen steken. Het is in- en uitpakken, want na de vakantie nemen ze intrek in hun gloednieuwe school.