Stad en wegbeheerder AWV plannen ingrepen op gevaarlijke Isabellalaan in Zeebrugge na dodelijk ongeval met fietser

Begin maart overleed een fietser van 57 op de Isabellalaan. Hij belandde er onder een vrachtwagen. “Er is een screening gemaakt van de ongevallen die daar al hebben plaatsgevonden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) in een reactie op een schriftelijke vraag van gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit). “Er is vorige zaterdag ook een plaatsbezoek gemaakt. We gingen in dialoog met ons wijkteam van de lokale politie. Vervolgens werd een eerste ontwerp van maatregelen. De ambitie is om in april het eigenlijke dossier uit te werken en naar het college te brengen zodat dit in mei of juni ten laatste goedgekeurd kan worden.” Wat de ingrepen precies zullen zijn, is nog niet bekend.