Stad Brugge bereidt zich voor op een gladde winter: meer dan 1.000 ton strooizout zal de straten ijsvrij en veilig houden

De winter van 2021 was een erg zachte. “Vorig jaar is amper 75 ton zout gestrooid, terwijl dat tijdens een normale winterperiode al snel 500 ton is. Dit jaar voorzien we zelfs het dubbele, omdat er toch sprake is van een strenge winter”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Om het strooiplan uit te voeren worden 11 ploegen ingeschakeld, die 24 uur op 24 paraat staan om 227 km aan rijbaan, 92 km aan fietspaden en 24 bruggen te bestrooien.

“Het strooiplan wijzigt dit jaar nauwelijks, enkel in het havengebied doen we er een stuk in het verlengde van de Koffieweg bij. Ook het traject van Wintergloed krijgt dit jaar extra aandacht: dit gaat onder andere over de wandelpaden in het Koning Albert I-park en ook de Van Voldenstraat wordt mee gestrooid”, aldus Van Volcem. In Brugge gaat de meeste aandacht naar belangrijke invalswegen en de ring, verbindingswegen, trajecten van de vervoersmaatschappij De Lijn en de omgeving van scholen, zorgcentra, brandweer en ziekenhuizen.

Eigen trottoir

“Ook de Bruggelingen zelf spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van gladheid in hun straat”, stipt Van Volcem aan. “Ze moeten een handje helpen bij glad weer of sneeuw door de eigen trottoir sneeuw- en ijsvrij te houden.” Concreet moeten de verantwoordelijken van de dienst Openbaar Domein vanaf de komende dagen en nachten de weerberichten nauwgezet opvolgen. “Om een goede planning te maken voor de gladheidsbestrijding is het belangrijk een zo accuraat mogelijke weersverwachting te hebben”, vertelt Van Volcem.

Meteo-partner

“Brugge doet hiervoor beroep op een professionele meteo-partner. Deze houdt rekening met verschillende weermodellen, actuele waarnemingen en historische gegevens om de voorspellingen continue bij te sturen. Door het nemen van deze maatregelen zorgen we ervoor dat de Brugse straten tijdens de winter ijsvrij en veilig kunnen blijven”, besluit de schepen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.