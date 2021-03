Spoorwerken lopen uit: grote hinder tussen Gent en Brugge, ook enkele treinen geschrapt

Oostkamp/Brugge Bruggeling die moeder en dochter smokkelde “om z’n goed hart te tonen” krijgt in beroep 30 maanden cel

25 februari Een 41-jarige Bruggeling heeft in beroep een effectieve celstraf van 30 maanden gekregen voor mensensmokkel. Bjorn L. verstopte een Albanese vrouw en haar kind in een verborgen ruimte in een vrachtwagen. “Om m’n goed hart te tonen", beweerde hij zelf, maar daar hechtte het hof geen geloof aan.