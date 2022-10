Speurders vinden grote hoeveelheid kinderporno tijdens huiszoeking in drugsdossier: “Onmogelijk dat de beelden al op die tweedehandse laptop stonden”

BruggeEen 54-jarige Bruggeling riskeert een voorwaardelijke celstraf voor het bezit van kinderporno. Tijdens een huiszoeking in het kader van een drugsdossier troffen speurders vorig jaar een grote hoeveelheid van die beelden aan op de laptop van V.S.

De Bruggeling werd ervan verdacht deel uit te maken van een bende die verantwoordelijk was voor een cannabisplantage in Blankenberge. Na een melding over schoten in de Ruiterstraat werd daar op 28 september 2020 een 680-tal planten aangetroffen in een rijwoning. V.S. werd uiteindelijk vrijgesproken in het drugsdossier. Tijdens een huiszoeking hadden speurders volgens het Openbaar Ministerie wel een 750-tal bestanden met kinderporno aangetroffen op een laptop van de man. Hij moest zich daar vrijdagmorgen voor verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Procureur Mike Vanneste overliep de verklaringen van V.S. in zijn requisitoir. “De beklaagde beweerde dat hij niet geïnteresseerd was in kinderporno. De beelden stonden volgens hem al op de laptop, die hij tweedehands aankocht in een Oxfam-winkel. In die winkel verklaarde men evenwel dat dit onmogelijk is. De laptops werden immers geformatteerd bij een verkoop. Het verhaal van de beklaagde is dus niet geloofwaardig.”

Verkrachtingsdossier

Het Openbaar Ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf voor de Bruggeling. De verdediging vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij die beelden niet zelf op z’n laptop zette", pleitte de advocaat van V.S. De naam van de beklaagde zou intussen ook opgedoken zijn in een verkrachtingsdossier van het Antwerpse gerecht. Volgens het parket zou de Bruggeling tussen 2005 en 2007 mogelijk een minderjarige die hij opving misbruikt hebben. “Die zaak zit echter nog in onderzoek.”

