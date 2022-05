Spaanse dieven riskeren jaar cel voor ‘vogelpoeptruc’

Adriano G. (34) en Aixa L. (39) stapten op 21 augustus vorig jaar op een oudere dame af in de Maagdenstraat in Brugge. Ze brachten een witte substantie aan op de kledij van het slachtoffer, zodat het leek alsof ze vogelpoep op zich had gekregen. De dieven deden vervolgens alsof ze het goedje zouden weghalen, maar maakten van de onoplettendheid van de vrouw gebruik om haar gouden halsketting te stelen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat het Spaanse tweetal op 6 augustus ook al eens had proberen toeslaan in de Zilverstraat in Brugge. Daar mislukte hun poging echter.