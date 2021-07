Souvenirwinkeltjes onder Brugse belfort moeten na 40 jaar weg van stadsbestuur: “Compleet onverwacht, ik ben er het hart van in”

Brugge Tot in Parijs zijn ze fan van de handgemaak­te wijnkel­ders van René (58). Nu opent hij een eigen winkel in Brugge: “Ik sta te kijken van de interesse”

30 juli Zeg niet zomaar wijnwinkel tegen Cavelia, die nu zondag in de Ezelstraat in Brugge voor het eerst opent. Behalve exclusieve flessen verkoopt de uitbater ook handgemaakte wijnkelders. René Elias (58) installeert ze al zeven jaar, tot bij klanten in Parijs. “Voor ieders budget en gelijk welke ruimte is er iets mogelijk", zegt hij.