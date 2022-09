Snelst groeiende drukkerij van de Lage Landen opent eerste fysieke winkel in Brugge: “Belgen kopen meer spandoeken dan noorderburen, en willen bestelling zo snel mogelijk thuis geleverd zien”

Brugge Man ooit veroor­deeld voor poging doodslag op politie-inspecteur, opnieuw voor rechter na te zijn betrapt met doping

Bij een controle in oktober vorig jaar werd in de gevangenis van Brugge in de cel van R.V.H. doping gevonden. De man, die in totaal 29 veroordelingen op zijn kerfstok heeft, moest voor die feiten voor de rechter in Ieper verschijnen, maar hij stuurde zijn kat.

12 september