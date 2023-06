SMOTspots moeten bezoekers en Bruggelingen zonnecrème doen smeren

REPORTAGE. Dromen en likkebaar­den bij honderden peperdure sportwa­gens in Brugge: “Hiervoor neem ik met plezier overuren op”

Honderden liefhebbers van het meest waardevolle wagenpark ter wereld trotseerden de loden zon en troepten maandag samen op ‘t Zand en de Markt in Brugge om zich te vergapen aan de ronkende motoren van de Gumball 3000 Rally. “Dit gaan we niet vaak meer meemaken", klonk het in koor.