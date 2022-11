Smart City Data platform van Brugge genomineerd voor prestigieuze internationale award

Brugs schepen van Smart City Minou Esquenet: “We zijn bijzonder trots op deze nominatie. Dit toont aan dat we baanbrekend werk leveren op het vlak van digitale ontwikkelingen en wereldwijd inspiratie bieden voor andere steden. Met het Smart City Data Platform verzamelen we real-time informatie op ons grondgebied, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Via deze objectieve data kunnen we onze burgers sneller informeren en vertalen naar concrete acties. Het dataplatform is ook een belangrijke gegevensbron voor onze ‘Digital Twin’. Met deze digitale kopie van de stad onderzoeken we of we het effect van bepaalde beleidsbeslissingen kunnen simuleren. Op die manier willen we Brugge verder laten groeien, versterken en nog vlotter organiseren.”