Sloop van Sint-Andreasinstituut is begonnen: school ruimt plaats voor expohal BRUSK, die eind 2024 klaar moet zijn

Kust Drie verdachten uitgele­verd uit Duitsland na groot West-Vlaams onderzoek naar mensensmok­kel met bootjes

Meer dan een maand nadat in Duitsland 18 arrestaties werden verricht in een West-Vlaams onderzoek naar mensensmokkel met bootjes, zijn 3 verdachten uitgeleverd aan ons land. Eén van hen is de zaakvoerder van een transportfirma in Bielefeld. Hij zou een loods hebben verhuurd aan de bende.

17 augustus