Slagerij Meat Boutique in Brugse Ezelstraat staat na 4 jaar alweer te koop: “De zaken gingen geweldig, maar we vinden geen personeel”

In Sint-Andries kent iédereen slagerij en traiteur Van Den Berghe langs de Gistelse Steenweg. De gevestigde waarde trok in 2018 de aandacht toen ze investeerden in een pand in de Ezelstraat, in hartje Brugge. Een nieuwe slagerij in het toeristische hart van de stad: dat was uniek. “Een stap in het onbekende", geeft Anneleen De Meyer toe. “Maar Meat Boutique nam snel alle twijfels weg. Als ik onze cijfers bekijk, dan kan je echt heel goed je boterham verdienen met een slagerij in hartje Brugge.”