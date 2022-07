Slagerij Maertens steekt in het nieuw en daar zijn ze trots op: “Het is een echte belevingswinkel geworden”

“We zijn trots en een beetje overdonderd van het succes de jongste dagen”, vertelt Bart Maertens. Vrijdag openden hij en zijn partner Lore hun volledig vernieuwde slagerij. “Op het landelijk karakter zijn we heel trots. Het weerspiegelt de eigen kweek van onze runderen en de eigen teelt van de voeders van onze dieren. Hier gebeurt alles van riek tot vork. We werken bovendien samen met landbouwbedrijven om yoghurt, boter en ijs aan te bieden. Dat doen we ook met het Gusto-varkensras, diervriendelijk gekweekt, zuiders in de genen, West-Vlaams in de spenen. De korte keten is meer dan ooit belangrijk.”