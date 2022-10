Sjoemelende boekhouder van Boudewijn Seapark maand langer in de cel

BruggeDe 43-jarige boekhouder van het Boudewijn Seapark die in vier maanden 93.000 euro naar zijn eigen rekeningen versluisde, blijft een maand langer in de cel. Het onderzoek gaat verder, maar de man werd nog niet opnieuw verhoord.

S.D. (43) uit Oostende ging half mei aan de slag in Boudewijn Seapark in Brugge. Hij werd er de enige boekhouder en maakte stevig misbruik van die positie. Want in amper vier maanden tijd schreef hij maar liefst 93.000 euro van het pretpark naar zijn eigen rekeningen over. S.D. kampt met een ernstige gokverslaving en die moest bekostigd worden.

Eerder al zaak opgelicht

De man was in Boudewijn Seapark niet aan zijn proefstuk toe, want er liep al een onderzoek naar hem wegens grootschalige oplichting. Hij had in het verleden zijn eigen bedrijf en haalde als bedrijfsleider grote sommen op via crowdfunding. Ook die stak hij in zijn eigen zak. In die zaak werd hij in april vrijgelaten onder voorwaarden.

Maar amper een maand later ging hij dus in Boudewijn Seapark aan de slag. Daar merkte een medewerker de fraude na enkele maanden op. Vorige maand werd S.D. dan ook opgepakt. Volgens onze informatie betwistte hij de feiten niet. S.D. verscheen vrijdagmorgen voor de tweede keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem alvast een maand langer in de cel te houden.

