Sint-Godelieveabdij in Brugge wordt nieuw leven ingeblazen

Voor Toerisme Vlaanderen gaat het om een pilootproject voor de herwaardering van religieus erfgoed. “Het is niet de bedoeling om de tijd hier tot stilstand te laten komen, maar net om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die in lijn liggen met de historische context, met de ziel van de plek”, zegt CEO ad interim Peter De Wilde.

In de zomer van 2021 zwaaiden de poorten van het voormalige slotklooster al eens een maand open. Bijna 16.000 mensen, Bruggelingen maar ook buitenlandse toeristen en ondernemers, brachten toen een bezoek aan de site en een 5.000-tal gaven hun visie over hoe zij de toekomst van het erfgoed zagen. Met behulp van experten werden die verschillende standpunten geanalyseerd en in een nieuwe toekomstvisie gegoten.

Er was geen draagvlak om van de site een museum te maken. Dus werd er geopteerd om een nieuwe invulling te geven aan de traditionele functies die de zusters aan de abdij gaven. Samen met architectenbureaus B-architecten, B-juxta en hun partners werd een concreet stappenplan uitgewerkt. Zo bijvoorbeeld komt er in de voormalige abdijkeuken een demonstratiekeuken waar jonge chefs of bekende koks hun kunsten kunnen tonen. De voormalige abdijkerk moet een creatie- en toonplek vormen voor culturele activiteiten. In de boomgaard komt er een collectief participerend kunstwerk, terwijl men in de eeuwenoude boerderij op de site ambachtelijke korteketenproducten zal kunnen kopen. Er staat ook een microbrouwerij opgesteld. De voormalige slaapplekken van de zusters zal men kunnen afhuren als werkplek, maar overnachten wordt niet toegestaan. Waar vroeger de peda was van de zusters, komen er kantoorruimtes.