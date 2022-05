Sint-Godelieveabdij in Brugge geeft eerste geheim prijs: oude zaden krijgen de kans om weer te kiemen in moestuin

BruggeMet de zomer in aantocht, ontkiemt er nieuw leven in de stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Of is het oud leven? Feit is dat graszoden worden geplagd om de misschien wel eeuwenoude zaden die daaronder verborgen zitten de kans te geven tot ontwikkeling te komen.

Het is de eerste stap naar het publiek toegankelijker maken van het domein dat beheerd wordt door Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met de stad Brugge. De Sint-Godelieveabdij bevindt zich in de Boeveriestraat en is een heel oude abdij. Toerisme Vlaanderen wil er een nieuwe toekomst voor, een toekomst die volgende maand vorm zal krijgen.

Zelfvoorzienend

“Het experiment in de machtige abdijtuin geeft mee vorm aan het toekomstplan voor deze religieuze erfgoedparel,” zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Deze zomer krijgen bezoekers alvast een voorsmaakje van hoe we met respect voor het verleden een nieuw hoofdstuk willen schrijven voor deze bijzondere plek.” Vierhonderd jaar lang waren het de zusters die deze tuin onderhielden. “Als je weet dat hier op het hoogtepunt van de abdij wel veertig zusters huisden en de gemeenschap zelfvoorzienend was, dan begrijp je meteen ook het belang en de omvang van de moestuin. Dat de stad Brugge en het Brugs Food Lab de tuin nu opnieuw de kans geven om in volle glorie te bloeien, kan ik alleen maar toejuichen”, reageert Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Bovenste grondlaag

In hun grote tuin kweekten de benedictinessen groenten, fruit, bloemen en kruiden. Receptenboekjes geven een beeld van wat er zoal geoogst werd, maar ook de ondergrond is getuige van wat hier in het verleden groeide. “Daarom verwijderen we de bovenste grondlaag en geven we de zaden die er al vele jaren verstopt zitten de kans om te kiemen, te groeien en te bloeien,” zegt Lander Hoornaert, coördinator van het Brugs Food Lab. “Wat wij binnenkort letterlijk oogsten is op zich de figuurlijke kiem om de krachtlijnen uit te tekenen van het nieuwe moestuinconcept.”