‘Shitty Tours’ in het centrum van Brugge door comedian David Galle is al uitverkocht: “Ik overweeg om nog extra wandelingen te organiseren”

BruggeOp zondag 6 november geeft comedian David Galle voor een kleine groep mensen een rondleiding in Brugge onder het motto ‘Shitty Tours’. Er is blijkbaar heel wat interesse voor het concept want de wandeling is ondertussen uitverkocht. “Bekijk het als een show over Brugge waarbij we niet in een zaal zitten. Ik vind het best wel spannend”, zegt de comedian die volgende maand ook een eigen comedyclub zal openen in Sint-Pieters.

David Galle is bijna even lang in Brugge aangespoeld als dat hij oud was toen hij er kwam wonen. Hij kent ondertussen hoeken en geheimen van de Breydelstad die niemand anders kent. Dit keer geen podium en een zaal met zitjes maar een wandeling voor een groepje van 25 toeschouwers doorheen het centrum van onze stad met een vette knipoog naar het woord ‘City Tours’. Galle woonde enkele jaren boven een winkel in de Wollestraat en observeerde toen intensief de band tussen Bruggelingen en toeristen. “Tijdens mijn Shitty Tours wil ik vooral de band tussen toerisme en de inwoners van onze stad belichten. Ik heb gemerkt dat veel Bruggelingen zich irriteren aan de toeristen. Zo zag ik ooit een oud vrouwtje op een fiets dat een koppeltje toeristen een mep op hun schouders gaf omdat ze in de gootsteen liepen. Ik denk dat wij als Bruggeling niet altijd gastvrij overkomen bij de toeristen.” Tijdens zijn wandeling zal de comedian het ook over de geschiedenis van Brugge hebben. Daarbij zal hij soms ook een loopje nemen met de werkelijkheid.

Over de inhoud van zijn ‘Shitty Tours’ wil David niet veel kwijt. “De mensen proberen van alles te ontfutselen maar het moet nog een verrassing blijven. Ik vond de woordspeling voor de titel van mijn concept origineel want ik passeer soms voorbij toeristengroepen die aan het luisteren zijn naar onzin. Neem nu bijvoorbeeld de ‘Lake of Love’... waarbij ze Brugge proberen te profileren als een romantische stad.” David vindt dat het stadsbestuur zich vooral focust op toerisme terwijl volgens hem niet alle Bruggelingen even opgetogen zijn met de drommen toeristen in bepaalde straten. “Je moet soms opletten dat ze je niet omverlopen. Soms zie je er ook een passeren die een lauwe Leffe uit een flesje van de nachtwinkel drinkt...”, lacht David.

Vertellen over eigen observaties

“Mijn taak als comedian is om de dingen te benoemen. De mensen doen er dan nog mee wat ze willen. In mijn verhaal zal ik vooral observaties vertellen. De politici moeten de dingen veranderen als ze dat nodig achten want zij worden er uiteindelijk voor betaald. Men moet een evenwicht zoeken tussen de Bruggelingen en de mensen die naar onze stad komen want ik heb gemerkt dat het hier doods oogde tijdens corona omdat er gewoonweg niks te doen was in het centrum zonder toeristen. Zo vind ik het bijvoorbeeld ook jammer dat enkel de toeristische bootjes toegelaten worden op de reien in vergelijking met Venetië of Amsterdam, waar toch meer mag. De jeugd wordt uit het centrum gebannen naar het Entrepot aan de rand van de stad.”

“Ik vind het vooral leuk dat ik dit keer niet in een theaterzaal sta maar ik wandel samen met mijn publiek naar de plaatsen waarover ik iets wil vertellen. We houden op een aantal locaties halt maar ik zal ook spreken terwijl we aan het stappen zijn. Dat is perfect want de mensen zitten te vaak stil en moeten meer bewegen”, vult David aan. De tour is 6 november was snel volgeboekt. Daarom overweegt David om het concept nog enkele keren te herhalen. Iedereen die geen tickets kon bemachtigen en in de toekomst wil deelnemen, kan een mail sturen naar info@davidgalle.be. De wandeling start op de Burg en eindigt in de Speelmanskapel met ingang in de Beenhouwersstraat. “Dat was vroeger de kapel van de minnestrelen en zij hadden zowat dezelfde job als ik. Ze kwamen daar samen om pinten te drinken.”

Op 18 februari 2023 speelt David zijn allerlaatste show van de tournee ‘Joepie’ in de Brugse Stadsschouwburg. Momenteel is hij volop bezig met de voorbereidingen om zijn eigen comedyclub uit te grond te stampen langs de Oostendsesteenweg in Sint-Pieters. “Ik kocht een huis waar vroeger een winkelpand was en we zijn dat pand aan het verbouwen. De eerste comedyavond heeft er plaats op 4 december. Al mijn collega’s zijn er van harte welkom.”

