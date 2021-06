Sergio Herman opent mosselrestaurant in Zeebrugge

Veel details zijn er nog niet en volgen binnenkort ongetwijfeld. Wellicht was Syrco Bakker, chef-kok van Sergio’s tweesterrenzaak Pure C in Cadzand iets te loslippig toen hij enkele dagen geleden in het gezelschap van enkele journalisten de eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen moest klaarmaken. Wat vaststaat is dat Syrco en Sergio minstens zes weken lang mosselen zullen klaarmaken in een tijdelijk restaurant in Zeebrugge, niet toevallig op een boogscheut van Sergio’s woning in Knokke.

Eerbetoon

De mosselpop-up mag ook gezien worden als een eerbetoon aan Sergio’s vader Ronnie, die in 2017 op amper 69-jarige leeftijd overleed aan dementie. Destijds startte Ronnie Herman het latere driesterrenrestaurant Oud Sluis als pure mosselzaak. Iets wat Sergio Herman de nodige nachtmerries bezorgde. Of zoals hij het in het boek ‘L’amour des Moules’ zelf omschreef: “Op mijn veertiende hielp ik mee in de keuken. Ik moest dan de jutezakken — die wel 20 kilo wogen — in de koeling stapelen. Elke dag werden er 15 tot 20 zakken afgeleverd. Dat is toch snel een paar honderd kilo die ik moest tillen. Daarnaast moest ik elke dag uien pellen en bleekselderij, gewone selderij en peterselie wassen en snijden. En dan was er de mosselsaus: liters heb ik gemaakt!”

Haat-liefdeverhouding

En dan even verder in het boek: “Ik had een echte haat-liefdeverhouding met die mosselen. Nog voor het seizoen begon, kregen we al veel telefoons met steeds dezelfde horrorvraag: ‘Zin er al mossels?’ Ik dacht dan: oh nee, fuck, daar gaan we weer! Ik werd gek van die vraag, ik werd er gewoon agressief van. Toen het seizoen dan ook daadwerkelijk begon, kromp mijn maag helemaal ineen: het gaf me echt een kutgevoel. Ik wist wel dat die mosselen voor een goed inkomen zorgen, maar ik had er he-le-maal geen zin meer in.” Vandaag is die zin duidelijk weer helemaal terug en is Sergio als trotse Zeeuw weer helemaal klaar om opnieuw zijn eigen mosselbereidingen te serveren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.