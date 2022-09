Seizoen 2 van ‘Het Parket’ brengt West-Vlaams openbaar ministerie in beeld

In november vorig jaar streek onder meer op de rechtbank van Ieper een cameraploeg neer van productiehuis Bargoens. De bedoeling was nieuwe afleveringen te maken voor een 2de reeks van Het Parket, waarbij het reilen en het zeilen van het openbaar ministerie in beeld wordt gebracht. Dit seizoen doet documentairemaker Eric Goens het parket van West-Vlaanderen aan en volgt hij enkele parketmagistraten in Brugge, Kortrijk, Veurne en Ieper. In Ieper zien we substituut Lies aan het werk. In de eerste aflevering krijgt ze op de rechtbank een veelpleger voor zich, die al 14 veroordelingen op zijn naam heeft staan. Nu verschijnt hij opnieuw in het beklaagdenbankje voor drie nieuwe feiten, waarbij hij telkens agressief uit de hoek kwam.