‘Sedert Brugge bij Dudzele is, gaat het goed met Brugge’ en andere grappige onzin te lezen op wegwijsborden voor nieuwe wandeling in Brugs polderdorp

Zoals de nationale vereniging voor nutteloze borden al het initiatief nam om dergelijke borden te plaatsen op wandelingen in Berlare, Ieper, Hoogstraten en Ninove springt nu ook het Feestcomité van Dudzele op de kar . Een echte wandeling is er niet uitgestippeld, je kan om het even waar vertrekken in Dudzele. De bordjes zal je wel tegenkomen. De bordjes met ludieke teksten zoals ‘Sedert Brugge bij Dudzele is, gaat het goed met Brugge’ of ‘Burgemeester Dirk De fauw verjaarde vorig jaar en dit jaar ook’ kunnen op veel hilariteit rekenen.